Shrinkflation a Pasqua | uova più piccole ma a prezzi maggiori

Quasi 9 italiani su 10 segnalano un aumento dei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua. Le uova di cioccolato, simbolo di questa festività, sono più piccole per 46% degli italiani e per l’85% sono costose. È il fenomeno della shrinkflation che viene notato da moltissimi italiani che fanno anche una diversa scelta di acquisto. Ad accendere un faro sull’ inflazione che riduce le confezioni per risparmiare sui costi è un’indagine di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) realizzata con l’ Istituto Piepoli nel quale si evidenzia come l’aumento dei prezzi sia considerato «forte» dalla maggioranza degli italiani. A misurare il rincaro è anche... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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