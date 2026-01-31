Prevenzione in rosa a Tuoro di Roccabascerana | successo della giornata Amos Partenio

A Tuoro di Roccabascerana si è svolta con successo la giornata dedicata alla prevenzione in rosa. Nel pomeriggio, molte donne si sono presentate per le visite gratuite offerte dal senologo Carlo Iannace e dalla cardiologa Simona Covino. Un'iniziativa che ha attirato tante persone, che hanno colto l’occasione per controllarsi senza dover pagare. La partecipazione è stata superiore alle aspettative e l’atmosfera si è fatta molto positiva.

Pomeriggio dedicato alle visite gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace e dalla cardiologa dottoressa Simona Covino.Ancora grande successo per la prevenzione in rosa di Amos Partenio. Ieri, venerdì 30 gennaio, nei locali di Libera Associazione San Nicola a Tuoro di Roccabascerana.

