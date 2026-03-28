Amici stasera seconda puntata | superospiti Zendaya e Robert Pattinson

Stasera va in onda la seconda puntata del serale di ‘Amici’, trasmessa su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. Tra i protagonisti, ci sono due ospiti: Zendaya e Robert Pattinson, che parteciperanno come superospiti durante la serata. La puntata è in programmazione per questa sera, sabato 28 marzo, in prima serata.

(Adnkronos) – Zendaya e Robert Pattinson superospiti della seconda puntata del serale di ‘Amici’, in onda oggi, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. Sono 14 gli allievi ancora in gara pronti a mettersi in gioco nel canto e nel ballo con talento, passione e determinazione. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Da Mercoledì 1 Aprile al Politeama arrivano Zendaya e Robert Pattinson in The Drama ! Tieni d'occhio www.politeama.eu per gli orari. TRAILER ITA : https://www.youtube.com/watchv=9O0_pVjK17A @follower @fanpiùattivi #cosafareapoggibonsi #alcinema - facebook.com facebook

A Robert Pattinson è stato chiesto se crede che il romanticismo sia legato all'astrologia e quale è il segno più red flag: “Ci credo un po'. Sono un Toro. Il Toro è sempre buono. Non è mai stato un brutto segno. Il segno più red flag L’ariete!” x.com