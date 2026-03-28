Sabato 28 marzo va in onda la seconda puntata del serale di Amici 25. La trasmissione prevede la partecipazione di diversi concorrenti e ospiti, con momenti dedicati alle esibizioni e alle sfide tra i partecipanti. Le anticipazioni indicano che durante la serata saranno trasmessi anche interventi di artisti invitati, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui nomi coinvolti.

Questa sera, sabato 28 marzo andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici 25. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della serata Dall’omaggio a Gino Paoli ai grandi ospiti internazionali. Questa sera,sabato 28 marzo, adAmicii colpi di scena non mancheranno. Già dalla prima puntata, in onda scorsa settimana, Maria De Filippi era stata in grado di totalizzare il 23,80% di share scontrandosi con l’altro debutto su Rai 1, quello di“Canzonissima”.Anche oggi, in occasione del secondo appuntamento del serale, i colpi di scena non mancheranno e chissà se la conduttrice sarà in grado di aumentare ancor di più gli ascolti. Ecco tutte leanticipazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Amici 25, tutte le anticipazioni della puntata di sabato 28 marzo

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