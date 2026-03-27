Amici 25 Zendaya e Pattinson tra gli ospiti? Tutte le anticipazioni

Nella seconda puntata di Amici 25 si prevede la presenza di ospiti come Zendaya e Pattinson. La puntata includerà sfide tra i concorrenti e l'eliminazione di alcuni di loro. Sono attesi momenti di confronto tra gli studenti e le star invitate, senza che siano stati annunciati altri dettagli sulla durata o le attività specifiche.

Amici 25, le anticipazioni della seconda puntata con gli ospiti Zendaya e Pattinson: tra sfide, eliminazioni e la presenza di grandi star. La seconda puntata del Serale di Amici 25 si conferma un appuntamento di rilievo, segnato da sfide serrate, eliminazioni e una forte componente spettacolare. Tra prove di canto e danza, ospiti internazionali e momenti di intrattenimento, la serata promette di alzare ulteriormente il livello della competizione e mantenere alta l’attenzione del pubblico fino al verdetto finale. Ecco tutte le anticipazioni, con i dettagli sugli ospiti Zendaya e Robert Pattinson, per presentare “The Dreama – Un segreto è per sempre”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Cari Amici e care amiche, a volte mi fermo a pensare che il mondo, oggi, faccia troppo rumore. Un rumore che entra ovunque, che copre le parole, i pensieri, perfino le emozioni più vere. E allora mi viene da credere che, forse, avremmo tutti bisogno di una cos - facebook.com facebook

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