Amici 25 Riccardo Stimolo si confronta con Alessio Di Ponzio | Gesto rivolto a Elena

Riccardo chiarisce che il gesto volgare era rivolto a Elena, parlando con Alessio. Nonostante le spiegazioni, sui social il confronto divide i fan e la tensione verso l'allievo di Zerbi resta alta. Nel daytime di Amici 25, in onda oggi, lunedì 23 febbraio, Alessio Di Ponzio e Riccardo Stimolo hanno avuto un acceso confronto dopo il gesto omofobo del cantante di Rudy Zerbi che ha provocato una serie di polemiche sui social che non si sono spente neanche dopo le giustificazioni di Riccardo. Il confronto tra Riccardo e Alessio Venerdì scorso Riccardo aveva cercato di giustificare il suo gesto, ma non aveva convinto Alessio che aveva lasciato la sala relax senza rivolgergli la parola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Amici 25, Riccardo Stimolo si pente del gesto omofobo e chiede scusa: Sono così perché alle medie mi escludevanoRiccardo Stimolo chiede scusa ai suoi compagni di Amici 25. Scopri le sue riflessioni e il percorso di crescita personale. mondotv24.it

Amici 25, confronto diretto tra Riccardo Stimolo e Alessio Di Ponzio: Secondo me non c’abbiamo un ca*zo da dirciAmici 25, confronto diretto tra Riccardo Stimolo e Alessio Di Ponzio: Secondo me non c’abbiamo un ca*zo da dirci. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione. isaechia.it

#Amici : dopo le scuse di #RiccardoStimolo , arriva il chiarimento con #AlessioDiPonzio - facebook.com facebook

Amici 25: Riccardo Stimolo si scusa per il gesto contro Alessio Di Ponzio ma non pronuncia mai la parola omofobia. Il pericoloso ribaltamento. x.com