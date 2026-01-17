C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Ecco dove seguire la seconda puntata di C’è Posta per Te 2026, in onda sabato 17 gennaio alle ore 21:45 su Canale 5. Il celebre programma condotto da Maria De Filippi torna per questa nuova edizione, offrendo momenti di confronto e emozioni autentiche. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per vedere lo spettacolo in diretta televisiva o in streaming.

. Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. 🔗 Leggi su Tpi.it

C’È POSTA PER TE, L’OSSESSIONE PER IL NAPOLETANO TRADITORE: MANUEL CONFERMA LO SCHEMA FISSO DI MARIA

Ascolti TV Total Audience | Sabato 10 Gennaio 2026. C’è Posta per Te (+51K) e La Forza di una Donna (+51K) crescono più di tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook