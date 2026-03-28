Amici 2026 il serale | eliminati chi è stato eliminato oggi 28 marzo

Il 28 marzo si è svolta la seconda puntata del serale di Amici 2026, durante la quale sono stati eliminati alcuni concorrenti. Simone è stato il primo a lasciare la gara. La puntata ha visto la partecipazione di altri concorrenti che hanno affrontato le sfide decisive per proseguire nel programma. Nessun altro nome è stato comunicato come eliminato in questa occasione.

. AMICI 2026 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 28 marzo, nel corso della seconda puntata di Amici 2026, il serale? Nel corso della seconda puntata Simone sarà il primo eliminato. Ballottaggio finale invece tra Valentina e Caterina. Allievi. Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). 🔗 Leggi su Tpi.it

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