Amici 2026 il serale | eliminati chi è stato eliminato oggi 21 marzo

Da tpi.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima puntata del serale di Amici 2026, andata in onda sabato 21 marzo, è stato eliminato Opi. La puntata ha visto la partecipazione dei concorrenti che si sono sfidati tra prove e eliminazioni, con il pubblico che ha seguito con attenzione ogni fase. Alla fine, Opi è stato l’unico concorrente ad abbandonare il talent show in questa prima serata.

. AMICI 2026 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 21 marzo, nel corso della prima puntata di Amici 2026, il serale? Ad essere eliminato è Opi. Ci sarà poi al termine della puntata un ballottaggio tra Emiliano e Antonio. I due, insieme agli altri, sono rientrati nella casetta al termine della registrazione e li scopriranno il verdetto. E noi con loro. Allievi. Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). 🔗 Leggi su Tpi.it

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