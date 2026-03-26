Serale Amici anticipazioni seconda puntata del 28 marzo | chi è stato eliminato ospiti e giudici

Il secondo appuntamento del Serale di Amici 25 andrà in onda il 28 marzo, con alcune novità. Tra le anticipazioni si segnala l’eliminazione di uno dei concorrenti in gara. Durante la puntata, saranno presenti in studio due ospiti internazionali, uno noto per i ruoli da protagonista in film di successo, e l’altro celebre cantante. I giudici, come di consueto, valuteranno le esibizioni dei partecipanti.

Le anticipazioni del secondo appuntamento del Serale di Amici 25. Maria De Filippi cala l'asso: tra gli ospiti in studio arrivano Zendaya e Robert Pattinson. Prevista un'unica eliminazione. Ecco cosa sappiamo sulla registrazione della puntata in onda sabato 28 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Luca Argentero ospite della seconda puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5 x.com