Il figlio di Pippo Baudo chiarisce la questione dell'eredità del padre | Ho delegato tutto all'avvocato

Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo, ha confermato di aver delegato tutto all’avvocato per gestire l’eredità del padre, rimasta in sospeso da oltre un mese.

Il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, ha parlato per la prima volta della questione dell'eredità di suo padre, rimasta in sospeso dallo scorso agosto. Nessun problema tra i legittimi assegnatari, solo questione di burocrazia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, spiega di aver delegato tutto al suo avvocato per gestire l’eredità del padre, morto lo scorso agosto, poiché le proprietà del grande conduttore televisivo sono ancora in fase di sistemazione e nessuno ha ancora firmato gli accordi definitivi.

