Dehor abusivo al Vomero scatta il sequestro della polizia municipale
La polizia municipale di Napoli ha sequestrato un dehor realizzato senza autorizzazione all’esterno di un’attività di somministrazione nel quartiere Vomero. L’intervento è avvenuto durante un controllo mirato a verificare le conformità delle strutture all’interno della zona. Il dehor era stato costruito senza le necessarie autorizzazioni, portando così al sequestro da parte delle forze dell’ordine.
Struttura in metallo e pvc addossata al muro dell’edificio e circa 60 metri cubi di nuova volumetria realizzata senza autorizzazioni. Il titolare dell’attività è stato denunciato La polizia municipale napoletana ha sequestrato un dehor abusivo realizzato all’esterno di un’attività di somministrazione nel quartiere Vomero.Il provvedimento è scattato durante un controllo degli agenti dell’unità operativa Vomero, che hanno accertato diverse irregolarità amministrative ed edilizie.La struttura era stata realizzata con elementi in metallo e pvc ed era addossata al muro perimetrale dell’edificio. In questo modo era stata creata nuova volumetria per circa 60 metri cubi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
