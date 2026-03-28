Massimo Ambrosini ha commentato il periodo in cui Gennaro Gattuso voleva lasciare il Milan, affermando di non crederci. Attualmente, il commissario tecnico dell’Italia deve conquistare i tre punti contro la Bosnia per qualificarsi al Mondiale. La partita si svolgerà nelle prossime settimane, e il risultato sarà determinante per il percorso della nazionale verso il torneo.

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando del CT dell'Italia nonché suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Ecco qualche pillola interessante. Come è nato il suo rapporto con Gattuso? "Nel 1999 lui è arrivato al Milan dalla Salernitana, l’estate dopo lo scudetto che avevamo vinto con Zaccheroni. Ci eravamo conosciuti durante un raduno dell’Under 21: lui mi chiedeva del Milan e io della Scozia, dove era stato prima di tornare in Italia. Com'era all'epoca? Affamato di conoscenza, pieno di entusiasmo e di sana voglia di emergere. E poi aveva umiltà e coraggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ambrosini su Gattuso: “Quando voleva andare via dal Milan non ci credevo”

Articoli correlati

Deschamps svela un retroscena su Ancelotti: «Quando eravamo alla Juve voleva che lo chiamassi così, ma non ci riuscivo»di Redazione JuventusNews24Deschamps ha svelato come Ancelotti ai tempi della Juventus voleva chiamato Carlo, ma l’ex centrocampista non è mai...

Jimenez Bournemouth, ci siamo per il riscatto dal Milan e dal Real Madrid: ecco quando è prevista l’ufficialitàTonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve,...

Altri aggiornamenti su Ambrosini su Gattuso Quando voleva...

Temi più discussi: Ambrosini: Rino non è solo grinta, ha idee e coraggio. Per il Mondiale mi ha fatto una promessa; Ambrosini: Sono stato a Coverciano e ho trovato un Gattuso carico, ecco cosa non dovrà mancare a quest'Italia; Gattuso non ha mai rivisto le partite in TV | L'incredibile scaramanzia di Ringhio: non si guarda più il passato; Italia-Irlanda del Nord, parla il Ct Gattuso: La mia partita più importante. Lippi mi fa gli auguri. Retegui: Grande gioia tornare a Bergamo, siamo tutti pronti.

Ambrosini: Rino non è solo grinta, ha idee e coraggio. Per il Mondiale mi ha fatto una promessaL'ex Milan su Gattuso: A Bergamo mi sono emozionato per l’amico, non solo per l’Italia. Lo ritengo un grande tecnico ... gazzetta.it

Italia, Ambrosini: Gattuso è carico, ho visto lo spirito giustoMassimo Ambrosini, con un passato in Nazionale e anni condivisi con Gennaro Gattuso ai tempi del Milan, ha analizzato il momento dell’Italia in vista dei playoff. Intervenuto a Cronache ... tuttonapoli.net

Ambrosini su Gattuso: "Non puoi non volergli bene. Nel Milan giocava più di me e con il tempo ho capito che era giusto" x.com

Ambrosini - facebook.com facebook