Ambrosini su Gattuso | Quando voleva andare via dal Milan non ci credevo
Massimo Ambrosini ha commentato il periodo in cui Gennaro Gattuso voleva lasciare il Milan, affermando di non crederci. Attualmente, il commissario tecnico dell’Italia deve conquistare i tre punti contro la Bosnia per qualificarsi al Mondiale. La partita si svolgerà nelle prossime settimane, e il risultato sarà determinante per il percorso della nazionale verso il torneo.
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando del CT dell'Italia nonché suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Ecco qualche pillola interessante. Come è nato il suo rapporto con Gattuso? "Nel 1999 lui è arrivato al Milan dalla Salernitana, l’estate dopo lo scudetto che avevamo vinto con Zaccheroni. Ci eravamo conosciuti durante un raduno dell’Under 21: lui mi chiedeva del Milan e io della Scozia, dove era stato prima di tornare in Italia. Com'era all'epoca? Affamato di conoscenza, pieno di entusiasmo e di sana voglia di emergere. E poi aveva umiltà e coraggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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