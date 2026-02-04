Jimenez Bournemouth ci siamo per il riscatto dal Milan e dal Real Madrid | ecco quando è prevista l’ufficialità

Jimenez sta per lasciare il Milan e il Real Madrid. Il club inglese ha ormai definito i dettagli e l’ufficialità dell’acquisto è attesa a breve. Alex Jimenez diventerà presto un nuovo giocatore del Bournemouth, che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la rosa.

Il futuro di Alex Jimenez si decide ora: il Bournemouth ha preso una decisione definitiva sul suo riscatto.

Milan, ceduto Alex Jimenez al Bournemouth: il comunicato del club ingleseAdesso è ufficiale: Alex Jimenez lascia il Milan per trasferirsi al Bournemouth. Ad annunciarlo è stato il club inglese con il seguente comunicato: L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'ingaggio ... tuttomercatoweb.com

Milan, è fatta per il prestito di Jimenez al Bournemouth: affare da 25 milioni. Le condizioni per l'obbligo di riscattoAlex Jimenez lascia il Milan e cambia maglia, ma non colori. Il duttile terzino spagnolo, infatti, è pronto a firmare con gli inglesi del Bournemouth, trasferendosi nella rosa delle Cherries allenate ... calciomercato.com

Alex Jimenez will become Bournemouth player on permanent deal this week. €19.5m fixed fee, €5.3m add-ons and contract until June 2031. The fee will be shared between AC Milan and Real Madrid (owning 50% sell-on). x.com

