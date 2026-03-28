L'ex calciatore e allenatore ha dichiarato che Rino Gattuso possiede oltre alla determinazione anche idee e coraggio, e ha riferito che durante un evento a Bergamo si è emozionato per l’amico, oltre che per la nazionale. Ha aggiunto di ritenere Gattuso una figura significativa nel calcio. La conversazione si è concentrata su aspetti personali e professionali legati alla carriera del tecnico.

Massimo Ambrosini venerdì si è emozionato per la vittoria degli azzurri contro l’Irlanda del Nord. La sua è stata un’emozione doppia: da tifoso e da amico di Gattuso. I due hanno vissuto quasi tutta la carriera insieme al Milan, e sono rimasti in stretto contatto anche negli anni successivi. Sono amici. fraterni. Ecco perché Massimo è andato a Bergamo a tifare per Rino: voleva stargli vicino nella partita più importante della sua seconda vita da tecnico. Adesso spera che il ct azzurro completi la sua “missione” martedì sera a Zenica per festeggiare insieme il Mondiale, come Gattuso gli ha promesso. Ambrosini, si è emozionato per Rino quando ha segnato Tonali e dopo il raddoppio di Kean? "Devo ammettere che sono piacevolmente sorpreso dal fatto che sono riuscito ad emozionarmi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ambrosini: "Rino non è solo grinta, ha idee e coraggio. Per il Mondiale mi ha fatto una promessa"

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