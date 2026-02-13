Petrecca non mi ha riconosciuto? Io ho portato la torcia olimpica lui ha fatto una figuraccia mondiale | Anna Danesi snobba il direttore di Rai Sport

Anna Danesi, capitana della nazionale di pallavolo e portatrice della torcia olimpica, ha commentato duramente l’episodio che ha coinvolto Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La giocatrice ha accusato il direttore di Rai Sport di non averla riconosciuta e di aver cercato di inserirsi nel commento senza autorizzazione, creando una figuraccia mondiale che lei stessa definisce “grottesca”. Danesi, ospite del podcast Tak Player, ha sottolineato come Petrecca abbia fatto scivoloni evidenti e si sia fatto prendere dall’emozione, mentre lei portava la torcia tra le mani

Anna Danesi, capitana della squadra della pallavolo femminile, tedofora delle Olimpiadi, ospite del podcast Tak Player, è ritornata sulla figuraccia di Paolo Petrecca direttore di RaiSport che si è “autoinserito” al commento della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina dopo l’esclusione di Auro Bulbarelli, infilando una serie di scivoloni. “A me sinceramente che direttore di Rai Sport non mi abbia riconosciuto non me ne frega niente – ha commentato la centrale classe 1996 – Io ho portato la torcia olimpica, lui ha fatto una figuraccia al livello mondiale”. Danesi ha quindi elogiato il commento di Eurosport, raccontando di aver pianto dopo aver visto il pezzettino che la riguardava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

