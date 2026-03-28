Un ex calciatore ha espresso apprezzamenti nei confronti del commissario tecnico della nazionale italiana, sottolineando di essere rimasto positivamente sorpreso dalla sua gestione. Ha anche menzionato un impegno preso dal tecnico, auspicando che venga rispettato. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista alla Gazzetta, senza ulteriori commenti o analisi.

Ambrosini parla ai microfoni de La Gazzetta di Gattuso elogiando il ct della Nazionale. E svela anche un retroscena con il tecnico. Massimo Ambrosini, storico ex compagno di squadra al Milan e grande amico di Rino Gattuso, oggi è un talent tv e su La Gazzetta dello Sport in edicola commenta la situazione della Nazionale azzurra. ITALIA-IRLANDA – « Devo ammettere che sono piacevolmente sorpreso dal fatto che sono riuscito ad emozionarmi. Prima da italiano e poi da amico di Rino. Visto quello che era successo in passato, un po’ tutti abbiamo vissuto con senso di disperazione il trovarci di nuovo agli spareggi, ma adesso abbiamo fatto il primo pezzettino di strada e siamo felici ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ambrosini elogia Gattuso: «Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua Italia. Speriamo mantenga la promessa che mi ha fatto»

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