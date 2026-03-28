Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord nei playoff per i Mondiali, Ambrosini ha dichiarato di essersi emozionato. Ha riferito di una promessa fatta da Gennaro Gattuso riguardo alla partecipazione ai Mondiali. La partita ha portato la nazionale italiana a ottenere la qualificazione, secondo le parole dell’ex calciatore.

Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Pjanic avvisa l’Italia: «In Bosnia ambiente terribile. Faremo il fuoco a Zenica, non sarà piacevole per gli italiani essere lì. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ambrosini dopo Italia Irlanda del Nord: «Sono riuscito ad emozionarmi! Gattuso mi ha fatto questa promessa per i Mondiali»

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Temi più discussi: Tonali: Abbiamo visto i mostri, poi ci siamo liberati. Kean: Mi sono sentito l'Italia sulle spalle; L'Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026: Tonali e Kean piegano l'Irlanda del Nord 2-0, Gattuso: Non è stato facile; Ambrosini, un genovese a Belfast: Vedrò l’Italia in maglia azzurra al pub con i colleghi irlandesi; Ambrosini: Sono stato a Coverciano e ho trovato un Gattuso carico, ecco cosa non dovrà mancare a quest'Italia.

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Ieri durante Italia - Irlanda del Nord erano presenti al Gewiss Stadium anche gli Ultras Italia, con uno striscione "Libertà per i ragazzi con il tricolore". A settembre erano saliti alle cronache per la protesta durante gli inni di Italia - Israele. [dal nostro archivio] - facebook.com facebook

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