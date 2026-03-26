Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord | le ultime sulle possibili scelte di Gattuso per i playoff Mondiali Cosa ha in mente

Questa sera si disputerà la partita tra Italia e Irlanda del Nord alla New Balance Arena, valida per i playoff dei Mondiali. Le probabili formazioni sono state annunciate e si concentrano sulle scelte di Gattuso, che ha deciso le possibili scelte di formazione per questa sfida decisiva. La gara rappresenta un momento cruciale per la qualificazione alla manifestazione mondiale.

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