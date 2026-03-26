Mondiali Italia-Irlanda del Nord | il messaggio di Bonucci e Ambrosini

Stasera si svolge la semifinale play-off tra Italia e Irlanda del Nord a Bergamo, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita suscita molta attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con i giocatori italiani che hanno inviato messaggi di incoraggiamento prima dell'incontro. La sfida rappresenta un passaggio importante per la Nazionale in vista della qualificazione alla fase finale del torneo mondiale.

Grande attesa per Italia-Irlanda del Nord. La nostra Nazionale non può fallire! Ebbene sì, stasera c’è un valido motivo in più per guardare gli Azzurri affrontare l’Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Eh già, la Federazione Italiana Giuoco Calcio sarà al fianco della Fondazione Italiana Diabete(FID) per sostenere nel migliore dei modi una grande iniziativa di sensibilizzazione. Un’iniziativa a nostro avviso meritevole di particolare interesse e attenzione, che riportiamo integralmente. Durante la sfida delicata di stasera (fondamentale qualificarsi ai Mondiali 2026.) sarà trasmesso lo spot “Scendi in campo per la cura del diabete tipo 1”, che vede come testimonial d’eccezione Massimo Ambrosini e Leonardo Bonucci. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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