L’Oréal Luxe ha annunciato una collaborazione con Nykaa e Kiehl’s in India, segnando un passo significativo per il settore della cosmetica nel paese. La partnership coinvolge la piattaforma di e-commerce Nykaa e il marchio Kiehl’s, con l’obiettivo di espandere la presenza di prodotti di alta gamma sul mercato locale. La notizia riguarda l’intesa tra le aziende e l’ampliamento della distribuzione in India.

Un accordo importantissimo per lo sviluppo del beauty in India. La piattaforma locale Nykaa aumenta la sua forza nel settore beauty grazie ad un nuovo accordo che prevede la gestione operativa del brand Kiehl’s in India, in collaborazione con la divisione L’Oréal Luxe, che continua comunque a detenere la proprietà del marchio e la supervisione globale. L’Oréal Luxe stringe accordi con Kiehl’s e Nykaa in India. L’intesa è decisamente un passo significativo nel consolidamento del marchio statunitense sul mercato indiano. Nykaa gestirà comunque direttamente le operazioni retail, la distribuzione e lo sviluppo del marchio sul territorio. Nell’accordo si parla sia di negozi fisici sia di canali digitali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Oréal Luxe stringe una partnership con Nykaa e Kiehl’s in India

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