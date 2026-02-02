Ue-India non solo commercio Cosa dice la partnership Bruxelles-Delhi sulla difesa
Durante il vertice tra Bruxelles e Delhi, l’Unione Europea e l’India hanno firmato un nuovo accordo sulla sicurezza e la difesa. È il primo di questo tipo tra i due blocchi, e arriva insieme all’intesa commerciale. L’accordo, chiamato Security and Defence Partnership, punta a rafforzare la collaborazione tra Bruxelles e Nuova Delhi su questioni di sicurezza, oltre al commercio. Alla firma hanno partecipato l’Alto rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, e il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. Per ora, i dettagli su cosa comporta concret
A margine del vertice che ha visto la firma dell’accordo commerciale Ue-India, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, Kaja Kallas, e il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, hanno firmato la Security and Defence Partnership, il primo accordo onnicomprensivo in materia di sicurezza e difesa tra Bruxelles e Nuova Delhi. L’intesa arriva in un momento di profonda revisione degli equilibri strategici globali e prepara la strada all’ingresso formale dell’India nei calcoli di sicurezza europei. La struttura dell’accordo. La Security and Defence Partnership non è un trattato vincolante dal punto di vista legale, ma stabilisce un framework articolato di dialoghi e meccanismi di consultazione che dovrebbero porre le basi per future iniziative congiunte. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondimenti su Ue India
Accordo Ue-India su commercio ed export: New Delhi pronta ad abbassare i dazi sull’automotive
L’accordo commerciale tra Ue e India prevede l’abbassamento dei dazi nel settore automotive, favorendo così un migliore accesso ai mercati europei.
Ue-India, firmato l’accordo sul libero scambio a Nuova Delhi. Von der Leyen: «Abbiamo fatto la storia». Cosa prevede l’intesa
L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà.
Ultime notizie su Ue India
Argomenti discussi: Ue-India, firmato l'accordo. Von der Leyen: 'Facciamo la storia'; Accordo Ue-India: svolta geopolitica e diritti irrisolti; Accordo Ue-India: tra il dire e il fare…; Nuova alleanza | L’accordo del secolo tra India e Unione europea.
Dalla meccanica al vino: l’accordo Ue-India sui dazi apre nuove strade anche per l’UmbriaSommario di Daniele Bovi La meccanica soprattuto, ma anche i prodotti agricoli, la chimica, la farmaceutica, le materie plastiche, gli apparecchi elettronici e non solo. Sono tanti i settori dell’expo ... umbria24.it
Barbara Cimmino (Confindustria): L’accordo Ue-India è un affrancamento dall'Est e dall'OvestIntervista alla vicepresidente dell’organizzazione degli industriali. Non è solo un accordo commerciale: è una scelta geopolitica e ... huffingtonpost.it
Arriva la firma preliminare per l’accordo di libero scambio tra UE e India, ma cosa cambia per il nostro Mercato Prima di rispondere una premessa: gli scambi commerciali tra Bruxelles e New Delhi valgono 180 miliardi di euro l’anno, per un totale di circa 800. - facebook.com facebook
Accordo tra Bruxelles e New Delhi: occasione per le imprese bresciane x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.