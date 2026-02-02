Durante il vertice tra Bruxelles e Delhi, l’Unione Europea e l’India hanno firmato un nuovo accordo sulla sicurezza e la difesa. È il primo di questo tipo tra i due blocchi, e arriva insieme all’intesa commerciale. L’accordo, chiamato Security and Defence Partnership, punta a rafforzare la collaborazione tra Bruxelles e Nuova Delhi su questioni di sicurezza, oltre al commercio. Alla firma hanno partecipato l’Alto rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, e il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. Per ora, i dettagli su cosa comporta concret

A margine del vertice che ha visto la firma dell’accordo commerciale Ue-India, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, Kaja Kallas, e il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, hanno firmato la Security and Defence Partnership, il primo accordo onnicomprensivo in materia di sicurezza e difesa tra Bruxelles e Nuova Delhi. L’intesa arriva in un momento di profonda revisione degli equilibri strategici globali e prepara la strada all’ingresso formale dell’India nei calcoli di sicurezza europei. La struttura dell’accordo. La Security and Defence Partnership non è un trattato vincolante dal punto di vista legale, ma stabilisce un framework articolato di dialoghi e meccanismi di consultazione che dovrebbero porre le basi per future iniziative congiunte. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ue-India, non solo commercio. Cosa dice la partnership Bruxelles-Delhi sulla difesa

Approfondimenti su Ue India

L’accordo commerciale tra Ue e India prevede l’abbassamento dei dazi nel settore automotive, favorendo così un migliore accesso ai mercati europei.

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ue India

Argomenti discussi: Ue-India, firmato l'accordo. Von der Leyen: 'Facciamo la storia'; Accordo Ue-India: svolta geopolitica e diritti irrisolti; Accordo Ue-India: tra il dire e il fare…; Nuova alleanza | L’accordo del secolo tra India e Unione europea.

Dalla meccanica al vino: l’accordo Ue-India sui dazi apre nuove strade anche per l’UmbriaSommario di Daniele Bovi La meccanica soprattuto, ma anche i prodotti agricoli, la chimica, la farmaceutica, le materie plastiche, gli apparecchi elettronici e non solo. Sono tanti i settori dell’expo ... umbria24.it

Barbara Cimmino (Confindustria): L’accordo Ue-India è un affrancamento dall'Est e dall'OvestIntervista alla vicepresidente dell’organizzazione degli industriali. Non è solo un accordo commerciale: è una scelta geopolitica e ... huffingtonpost.it

Arriva la firma preliminare per l’accordo di libero scambio tra UE e India, ma cosa cambia per il nostro Mercato Prima di rispondere una premessa: gli scambi commerciali tra Bruxelles e New Delhi valgono 180 miliardi di euro l’anno, per un totale di circa 800. - facebook.com facebook

Accordo tra Bruxelles e New Delhi: occasione per le imprese bresciane x.com