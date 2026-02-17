Sempre più richieste dai medici per il gruppo NoCpr Al flash-mob di Ravenna anche Pd e Avs
I medici di Ravenna sono al centro di un’inchiesta perché si sospetta che abbiano falsificato documenti per impedire l’ingresso dei migranti nei Cpr. Questa vicenda ha portato a un aumento delle richieste di intervento da parte del gruppo NoCpr, che ha organizzato un flash-mob in città. Anche il Partito Democratico e l’Associazione volontariato sociale hanno partecipato alla protesta, evidenziando la crescente attenzione pubblica sulla questione.
Il caso dei medici di Ravenna indagati con l’ipotesi di reato di aver ostacolato l’ingresso dei migranti nei Cpr con certificati non conformi ma adattati allo scopo sta facendo molto rumore. Come sempre più spesso accade in Italia, anche un’indagine in violazione della legge si trasforma in un campo di battaglia ideologico dove da una parte, sempre quella opposta alla legge e quindi contraria al rispetto delle leggi, si schiera la sinistra. Questo caso non fa eccezione, come dimostra il flash-mob che è stato organizzato a Ravenna davanti all’ospedale e al quale hanno partecipato anche Pd e Avs, oltre alla Ong dei migranti Mediterranea Saving Humans e altre realtà associative pro-migranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Medici di Ravenna, oggi il flash mob a sostegno dei camici indagati per i certificati anti rimpatrio
Oggi a Ravenna, un gruppo di medici ha organizzato un flash mob davanti all’ospedale per sostenere i colleghi coinvolti in un’inchiesta.
Ravenna: Medici nel mirino per certificati contestati, flash mob di sostegno e polemiche politiche infiammano il caso.
A Ravenna, sei medici del reparto di Malattie Infettive sono finiti sotto indagine dopo aver rilasciato certificati medici che, secondo le autorità, potrebbero aver impedito il rimpatrio di alcuni stranieri irregolari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
