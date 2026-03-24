L ’inquinamento da plastica ha smesso di essere un’emergenza lontana per diventare una questione di salute pubblica che bussa direttamente alla nostra tavola. Ogni anno, senza accorgercene, ingeriamo migliaia di frammenti invisibili nascosti nell’acqua, nell’aria e nel cibo. Tuttavia, una risposta inaspettata a questa invasione silenziosa arriva dal frigorifero, e precisamente dal kimchi, il celebre preparato della tradizione coreana. Un nuovo studio scientifico, pubblicato sulla rivista Bioresource Technology, ha rivelato che questo alimento possiede una capacità sorprendente nel facilitare la rimozione delle microplastiche dal corpo umano. Intestino: i consigli per un microbiota a prova di invecchiamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La plastica è ormai ovunque, anche dentro di noi. Ma la soluzione potrebbe arrivare da un superfood dell'Estremo Oriente sempre più apprezzato anche in Italia

Articoli correlati

Leggi anche: Svezia, carceri per i tredicenni: un trend che potrebbe arrivare anche in Italia per i “maranza”. Quando la scorciatoia dell’immigrazione, per non pagare il lavoro, diventa un boomerang sociale

Di Marzio gela i tifosi interisti: «A destra potrebbe non arrivare nessuno. Dipende anche da questo» Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

PASO A PASO taller sobre COMO aplicar temple mineral sobre mueble antiguo con tecnicas historicas

Aggiornamenti e notizie su Estremo Oriente

Argomenti discussi: Giancarlo Devasini: l’uomo più ricco d’Italia dietro Tether, la stablecoin che muove il mondo crypto.

Cemento, plastica, fertilizzanti, diamanti: il Medio Oriente non è un crocevia solo per il petrolio, gli effetti della guerra sull’economia globaleI nove Paesi dell’area sono fornitori critici di 30 prodotti indispensabili per industrie come l’agricoltura, le costruzioni e il petrolchimico. India, Cina e Stati Uniti sono gli importatori più a ri ... corriere.it

The Plastic Detox è il documentario di Netflix che ci dice come ridurre la plastica nella nostra vitaIl nuovo documentario di Netflix, The Plastic Detox: microplastiche nel corpo umano, spiega come le microplastiche influiscano sulla salute e cosa possiamo fare per ridurre il nostro livello di esposi ... gqitalia.it