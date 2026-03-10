Oggi in Iran si sono verificati numerosi attacchi, considerati dai media come i più intensi degli ultimi tempi. I mercati azionari europei hanno reagito con rialzi, grazie al calo dei prezzi di petrolio e gas. La giornata si è contraddistinta per un aumento significativo delle tensioni e degli scontri, mentre le borse hanno mostrato segnali di ripresa.

I più ottimisti sono i mercati, con il calo delle quotazioni di petrolio e gas che fanno ripartire i listini anche in Europa. Ma che la guerra in Iran sia vicina alla fine è tutt’altro che certo. Non possono bastare le rassicurazioni di ieri sera di Donald Trump di fronte alle nuove minacce di Teheran e della stessa amministrazione statunitense. Al momento, un’exit strategy non sembra esserci. E lo scontro resta acceso, con minacce e contro-minacce, nuovi attacchi e tensione alle stelle. Le rassicurazioni di Trump non vengono accolte con entusiasmo da Teheran, che con il capo del Consiglio supremo, Ali Larijani, avverte gli Stati Uniti: “Fate attenzione a non essere eliminati”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Iran, altro che fine della guerra: “Oggi il giorno più intenso di attacchi”

