Colpita l' ambasciata americana a Riad Trump | Possiamo fare la guerra per sempre

Un attacco ha colpito l’ambasciata americana a Riad. In risposta, l’ex presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti possono continuare a fare guerra indefinitamente. Le notizie si susseguono in diretta, mentre si aggiornano i dettagli sull’attacco avvenuto sabato 28 febbraio all’Iran, definito come un’azione congiunta e preventiva. La lista degli obiettivi di Trump comprende navi da guerra, siti nucleari e le forze dei pasdaran iraniani.