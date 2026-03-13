Trump | Fuori le pa ora le navi passino Hormuz Gli Usa inviano altri 5mila soldati | Petrolio russo l' Europa contro la mossa Usa

Il governo degli Stati Uniti ha ordinato alle navi di passare attraverso lo stretto di Hormuz, con il comandante che ha esortato di rimuovere le paure. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno inviato altri 5.000 soldati in aggiunta alle forze già presenti. Un aereo cisterna statunitense è caduto in Iraq, causando la morte di tutto l’equipaggio. A Teheran si sono svolte manifestazioni di sostegno al regime.