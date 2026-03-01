Iran Trump | Parlerò con i nuovi leader Petrolio? Non sono preoccupato Gli ayatollah e l’ex poliziotto | chi può salire al potere

Dopo la morte di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran da oltre trent’anni, la nuova leadership iraniana ha invitato Donald Trump a riprendere i contatti con Washington. Trump, invece, ha dichiarato che parlerà con i nuovi leader e ha affermato di non essere preoccupato per il mercato del petrolio. Nel paese, circolano diverse ipotesi su chi possa salire al potere, tra gli ayatollah e l’ex poliziotto.

Dopo l’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran da oltre tre decenni, la nuova leadership iraniana ha chiesto a Donald Trump di riavviare il dialogo con Washington. Ad annunciarlo è lo stesso presidente americano, in un’intervista concessa al sito americano The Atlantic: «Ho accettato di farlo, quindi parlerò con loro. Avrebbero dovuto farlo prima, era pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo a lungo». Non è chiaro se l’invito a negoziare giunto da Teheran farà cessare gli attacchi americani e israeliani contro la Repubblica Islamica. «Guarderò alla situazione. Non posso dare una risposta a questa domanda», ha spiegato dicendosi soddisfatto della reazione mostrata dal popolo iraniano alla notizia dell’uccisione di Khamenei. 🔗 Leggi su Open.online

Khamenei è morto, la conferma di Teheran. Trump: «Ci sono buoni candidati», esulta il figlio dello scià. Gli ayatollah e l’ex poliziotto: chi può salire al potereLa televisione di Stato iraniana ha confermato nelle prime ore di oggi la morte della Guida suprema Ali Khamenei, 86 anni, al potere dal 1989.

Iran, media: «Morto anche l'ex presidente Ahmadinejad». Morti tre soldati Usa. Trump: «Parlerò coi nuovi leader di Teheran. Petrolio? Non sono preoccupato». Centinaia di navi ferme a Hormuz Gli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran’s Supreme Leader Reacts To US | Ayatollah Ali Khamenei | Trump #iranusconflict #trump #iran

