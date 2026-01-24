L'Italia boicotti la Coppa del Mondo a Crans-Montana | l'appello dello zio di una vittima della strage

Da fanpage.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tragica perdita di Chiara Costanzo nella strage di Capodanno a Crans-Montana, lo zio invita l’Italia a boicottare la Coppa del Mondo. In un appello alla Federazione Italiana Sport Invernali, vengono sollevate accuse contro le istituzioni svizzere e si richiede una maggiore trasparenza nelle indagini. Questa richiesta rappresenta un gesto di solidarietà e di attenzione alle vittime, in un momento di grande dolore e tensione.

Dopo la morte della 16enne Chiara Costanzo nella strage di Capodanno a Crans-Montana, lo zio Pietro chiede un gesto forte alla Federazione Italiana Sport Invernali: accuse durissime contro le istituzioni svizzere e dubbi sulla ricerca della verità.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Emanuele Galeppini morto a Crans Montana, l’annuncio della Federgolf. Lo zio: “Aspettiamo l’esame del DNA”La Federgolf ha annunciato la morte di Emanuele Galeppini, il 17enne golfista italiano coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Strage di Crans-Montana, il fidanzato di una italiana ferita: “L’ho vista bruciare, intorno a noi l’inferno”Nella tragedia di Crans-Montana, una italiana rimasta ferita ha descritto l'incidente, affermando di aver visto il suo fidanzato bruciare e di aver assistito a scene di caos e panico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Una Commissione per controllare i prezzi del grano duro, gli agricoltori pugliesi esultano: Battaglia per il giusto valore; Grano duro, finalmente la CUN. Sicolo: Una lotta della CIA, ora prezzi equi.

l italia boicotti laLo zio di una delle vittime di Crans-Montana: L'Italia boicotti le prossime gare di Coppa del MondoPietro Costanzo, familiare della 16enne Chiara morta nel rogo di Capodanno, lancia un appello alla Fisi: Sarebbe una bella forma di protesta, di sdegno ... sportmediaset.mediaset.it

l italia boicotti laChiara Costanzo, lo zio: «La Federazione Italiana Sport Invernali boicotti le gare di sci a Crans-Montana»Lancia un appello Pietro Costanzo, zio di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana, ed è un appello «alla ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.