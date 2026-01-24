L'Italia boicotti la Coppa del Mondo a Crans-Montana | l'appello dello zio di una vittima della strage

Dopo la tragica perdita di Chiara Costanzo nella strage di Capodanno a Crans-Montana, lo zio invita l’Italia a boicottare la Coppa del Mondo. In un appello alla Federazione Italiana Sport Invernali, vengono sollevate accuse contro le istituzioni svizzere e si richiede una maggiore trasparenza nelle indagini. Questa richiesta rappresenta un gesto di solidarietà e di attenzione alle vittime, in un momento di grande dolore e tensione.

Dopo la morte della 16enne Chiara Costanzo nella strage di Capodanno a Crans-Montana, lo zio Pietro chiede un gesto forte alla Federazione Italiana Sport Invernali: accuse durissime contro le istituzioni svizzere e dubbi sulla ricerca della verità.🔗 Leggi su Fanpage.it Emanuele Galeppini morto a Crans Montana, l'annuncio della Federgolf. Lo zio: "Aspettiamo l'esame del DNA"La Federgolf ha annunciato la morte di Emanuele Galeppini, il 17enne golfista italiano coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Strage di Crans-Montana, il fidanzato di una italiana ferita: "L'ho vista bruciare, intorno a noi l'inferno"Nella tragedia di Crans-Montana, una italiana rimasta ferita ha descritto l'incidente, affermando di aver visto il suo fidanzato bruciare e di aver assistito a scene di caos e panico. Lo zio di una delle vittime di Crans-Montana: L'Italia boicotti le prossime gare di Coppa del MondoPietro Costanzo, familiare della 16enne Chiara morta nel rogo di Capodanno, lancia un appello alla Fisi: Sarebbe una bella forma di protesta, di sdegno ... sportmediaset.mediaset.it Chiara Costanzo, lo zio: «La Federazione Italiana Sport Invernali boicotti le gare di sci a Crans-Montana»Lancia un appello Pietro Costanzo, zio di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana, ed è un appello «alla ... msn.com Lo zio di una delle vittime: "L'Italia boicotti le prossime gare di Coppa del Mondo a Crans-Montana" #cransmontana #fisi #chiara

