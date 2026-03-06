Max Verstappen ha dichiarato che non continuerà a correre in Formula 1 fino a 40 anni, come fanno Hamilton e Alonso, perché preferisce dedicarsi ad altre attività divertenti nella vita. La sua posizione ha suscitato discussioni tra gli appassionati, mentre lui si presenta come un pilota che guarda oltre la carriera sportiva. Verstappen si definisce, in modo figurato, come una figura destinata a rimanere legata alla storia del motorsport.

Un Max Verstappen (forse) è per sempre. Almeno lui così si contrabbanda: come l’ultima bandiera della Formula 1. Sarà per sempre sì, direbbe se conoscesse Sal Da Vinci. Intanto il campione della Red Bull ha parlato in questi termini, molto romantici, del suo futuro. Lo ha fatto in un’intervista al Times. Ha raccontato di aver parlato con il fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz, prima della sua morte: “È divertente, perché di solito non credo che il pilota sia, diciamo, il fattore determinante per la stabilità, in termini di partenze, quindi ne sono orgoglioso. Sono rimasto fedele alla squadra per molto tempo. Sanno che la lealtà, per me, è una cosa molto importante, e non è sempre scontato in Formula 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Verstappen: “non correrò in Formula 1 a 40 anni come Hamilton e Alonso. Ci sono altre cose divertenti nella vita”

Formula 1 2026, quanto guadagnano i piloti: Verstappen e Hamilton in testa con oltre 70 milioniLa Formula 1 si prepara a una nuova stagione dopo un 2025 chiuso con il trionfo mondiale di Lando Norris, che ha riportato la McLaren al titolo...

Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen in vetta, Hamilton inizia il suo lavoro. Si ferma di nuovo Alonso

Max Verstappen & Lewis Hamilton Post-Race Reactions | Dramatic F1 Mexico GP 2025 Interview

Aggiornamenti e notizie su Verstappen non correrò in Formula 1 a....

Temi più discussi: Verstappen: Non so come andrà a Melbourne, ma quest’anno sarà particolarmente emozionante; Formula 1, Max Verstappen 'Fine carriera vicino, voglio stare con la famiglia non guidare'; Valentino Rossi contro Verstappen sull'Inferno Verde: l'ammissione del Dottore apre alla sfida epica; F1. Chi vincerà il mondiale? Russell o Verstappen: così Carlos Sainz vede il 2026. E di Lando Norris dice...

Coulthard: Verstappen ha il diritto di avere un’opinione sull’esperienza di guidaNonostante le critiche degli ultimi giorni, secondo lo scozzese il quattro volte iridato dimenticherà tutte le opinioni negative sulle nuove F1 in Australia ... formulapassion.it

Hadjar e Verstappen, attimi di imbarazzo in diretta: Non vorrei mai correre con Max. Non mi piaceIl Gran Premio d'Olanda 2025 Isack Hadjar non lo dimenticherà mai. Il pilota francese, alla guida della Racing Bulls, ha ottenuto un podio tanto meritato quanto inaspettato. Hadjar ha calato l'asso ... fanpage.it

Secondo quanto appreso da Autosport, Max Verstappen gareggerà al Nürburgring nella NLS2 più avanti in questo mese. La gara, anticipata di una settimana su richiesta della Mercedes, si svolgerà sabato 21 marzo, tra il GP di Cina e quello del Giappone. Se - facebook.com facebook

Alonso ha dichiarato che «persino il nostro chef potrebbe guidare queste monoposto», Verstappen che la Formula 1 è diventata una «Formula E sotto steroidi». Perché i piloti sono così critici verso le nuove macchine ibride x.com