Alluvioni Legacoop Romagna critica le modalità della Commissione parlamentare | Coinvolgere i territori

Da forlitoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Legacoop Romagna ha manifestato sorpresa per il modo in cui si sono svolti i sopralluoghi della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. La commissione si occupa di monitorare gli eventi alluvionali verificatisi nel territorio tra il 2023 e il 2024. L’associazione ha sottolineato la necessità di coinvolgere maggiormente i territori nelle attività di indagine.

L’organizzazione condivide tuttavia “l’auspicio del presidente della Commissione, onorevole Pino Bicchielli, a passare davvero dalla logica dell’emergenza a quella della prevenzione” Legacoop Romagna esprime “profondo stupore” per le modalità con cui si sono svolti i sopralluoghi della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, impegnata nel monitoraggio degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio tra il 2023 e il 2024. In una nota, l’associazione sottolinea come “le cooperative, tra i soggetti più colpiti dall’alluvione del 2023, si attendevano un confronto con tutte le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e dell’impresa”, ribadendo la volontà di offrire un contributo concreto all’attività della Commissione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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