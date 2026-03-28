Alluvioni Legacoop Romagna critica le modalità della Commissione parlamentare | Coinvolgere i territori

Legacoop Romagna ha manifestato sorpresa per il modo in cui si sono svolti i sopralluoghi della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. La commissione si occupa di monitorare gli eventi alluvionali verificatisi nel territorio tra il 2023 e il 2024. L’associazione ha sottolineato la necessità di coinvolgere maggiormente i territori nelle attività di indagine.

L’organizzazione condivide tuttavia “l’auspicio del presidente della Commissione, onorevole Pino Bicchielli, a passare davvero dalla logica dell’emergenza a quella della prevenzione” Legacoop Romagna esprime “profondo stupore” per le modalità con cui si sono svolti i sopralluoghi della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, impegnata nel monitoraggio degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio tra il 2023 e il 2024. In una nota, l’associazione sottolinea come “le cooperative, tra i soggetti più colpiti dall’alluvione del 2023, si attendevano un confronto con tutte le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e dell’impresa”, ribadendo la volontà di offrire un contributo concreto all’attività della Commissione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Alluvioni, Legacoop Romagna critica le modalità della Commissione parlamentare: "Coinvolgere i territori" Articoli correlati Rischio idrogeologico, missione della Commissione in Romagna: sopralluoghi e audizioni nei territori colpitiGiovedì pomeriggio sono previste nuove audizioni con rappresentanti di comitati civici e amministratori locali, mentre alle ore 18 circa si terrà un... Nuovo piano idrogeologico, Legacoop: “Così la Romagna si ferma, serve un confronto con i territori”Secondo Legacoop il nuovo piano idrogeologico rischia di congelare milioni di investimenti già autorizzati. Aggiornamenti e notizie su Legacoop Romagna Conflitto in Medio Oriente. Legacoop Romagna: Non basta il taglio sulle acciseTanti i temi discussi questa mattina discussi dalla cooperazione agroalimentare di Legacoop Romagna all’assemblea di settore. Primo tema sul piatto, le ... chiamamicitta.it Assemblea coop agroalimentari di Legacoop Romagna. Lucchi: il taglio delle accise non basta per l’emergenzaC’è l’emergenza della guerra in Iran, ma non solo: riconoscimento del ruolo delle cooperative, impegno contro la concorrenza sleale, ricerca di nuovi ... ravennanotizie.it