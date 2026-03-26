Nella mattinata di giovedì, un'allerta per il vento ha interessato il Friuli, con raffiche raggiungendo i 147 kmh. Sono state registrate nevicate abbondanti in montagna e sono stati effettuati circa 200 interventi dai vigili del fuoco. Sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia via Udine, si sono verificati rallentamenti nelle corse tra Venezia e Mestre.

NORDEST - Nella mattinata di giovedì si sono riscontrati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i Regionali che per Intercity e Alta velocità. Dalle 9 la situazione è tornata alla normalità, fa sapere Trenitalia. In Veneto si registrano complessivamente 164 interventi dei vigili del fuoco tra la notte di mercoledì 25 marzo e la mattina di giovedì 26, dei quali 82 già conclusi alle 11.30, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi e pali pericolanti. Questa la suddivisione nelle varie province: 10 interventi a Belluno, 13 a Padova, 25 a Rovigo, 60 a Venezia, 21 a Treviso, 16 a Vicenza e 19 a Verona. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta per il vento: raffica a 147 km orari in Friuli. Nevicate abbondanti in montagna e 200 interventi dei vigili del fuoco

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