Allenamento Inter le indicazioni alla vigilia del Bodo Glimt | c’è Dumfries Calhanoglu solo parzialmente in gruppo!

Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shock Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il BodoGlimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTO D’Aversa Torino, sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato: i dettagli Gol Troilo, Adani duro: «Mi fa pensare che è morto anche il Var! 9 su 10 è fallo, ecco perché» Champions League, designati gli arbitri per i playoff di ritorno: ecco chi dirigerà le partite di Inter, Juve e Atalanta Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna Bove Watford, il tecnico è sicuro: «Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Allenamento Inter: Dumfries disponibile, Calhanoglu solo parzialmente in gruppoDumfries ha partecipato all’allenamento dell’Inter, mentre Calhanoglu è rimasto in gruppo solo parzialmente a causa di un affaticamento muscolare.

Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltareHakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, causando preoccupazione tra i tifosi nerazzurri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'Inter fa le prove generali in vista del Bodø: allenamento sul sintetico come in Norvegia; Champions League, domani vigilia di Inter-Bodo Glimt: orari allenamenti e conferenze; Inter, Chivu fa la conta alla Pinetina verso Lecce: tutto ok per Frattesi e Zielinski; Bodo-Inter, parla Chivu in conferenza: gli orari della vigilia di Champions.

Inter, Dumfries si allena in gruppo: i suoi nuovi tempi di recuperoArrivano notizie importanti in casa Inter: Denzel Dumfries è sempre più vicino al ritorno in campo. Dall’allenamento odierno arrivano segnali incoraggianti: secondo Sky Sport, tutta la squadra ha ... fantacalcio.it

Inter, domani la sfida di Dortmund senza due big: le immagini dell'allenamento della vigiliaAllenamento sui campi della Pinetina per l’Inter di Cristian Chivu, impegnata domani in Champions League nella casa del Borussia Dortmund. Assenti i soliti noti - su tutti Hakan Calhanoglu e Denzel ... tuttomercatoweb.com

•Ore 11:15 Allenamento #Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile •Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile •Ore 15:30 Conferenza Stampa ufficiale Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano •Ore 16:00 Allenamen x.com

SPALLETTI PERDE UN CENTROCAMPISTA IN ALLENAMENTO A RISCHIO PER INTER-JUVENTUS - facebook.com facebook