Allenamento Inter le indicazioni alla vigilia del Bodo Glimt | c’è Dumfries Calhanoglu solo parzialmente in gruppo!
Dumfries si allena con il gruppo, mentre Calhanoglu lavora solo parzialmente, a causa di un affaticamento muscolare. L’Inter si prepara alla partita di ritorno dei playoff di Champions League, con un giovane dell’Under 23 che ha partecipato all’allenamento. La squadra si concentra sulle ultime esercitazioni prima di affrontare la sfida decisiva. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in vista del match di domani sera.
Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shock Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il BodoGlimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTO D’Aversa Torino, sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato: i dettagli Gol Troilo, Adani duro: «Mi fa pensare che è morto anche il Var! 9 su 10 è fallo, ecco perché» Champions League, designati gli arbitri per i playoff di ritorno: ecco chi dirigerà le partite di Inter, Juve e Atalanta Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna Bove Watford, il tecnico è sicuro: «Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Allenamento Inter: Dumfries disponibile, Calhanoglu solo parzialmente in gruppoDumfries ha partecipato all’allenamento dell’Inter, mentre Calhanoglu è rimasto in gruppo solo parzialmente a causa di un affaticamento muscolare.
Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltareHakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, causando preoccupazione tra i tifosi nerazzurri.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Inter fa le prove generali in vista del Bodø: allenamento sul sintetico come in Norvegia; Champions League, domani vigilia di Inter-Bodo Glimt: orari allenamenti e conferenze; Inter, Chivu fa la conta alla Pinetina verso Lecce: tutto ok per Frattesi e Zielinski; Bodo-Inter, parla Chivu in conferenza: gli orari della vigilia di Champions.
Inter, Dumfries si allena in gruppo: i suoi nuovi tempi di recuperoArrivano notizie importanti in casa Inter: Denzel Dumfries è sempre più vicino al ritorno in campo. Dall’allenamento odierno arrivano segnali incoraggianti: secondo Sky Sport, tutta la squadra ha ... fantacalcio.it
Inter, domani la sfida di Dortmund senza due big: le immagini dell'allenamento della vigiliaAllenamento sui campi della Pinetina per l’Inter di Cristian Chivu, impegnata domani in Champions League nella casa del Borussia Dortmund. Assenti i soliti noti - su tutti Hakan Calhanoglu e Denzel ... tuttomercatoweb.com
•Ore 11:15 Allenamento #Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile •Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile •Ore 15:30 Conferenza Stampa ufficiale Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano •Ore 16:00 Allenamen x.com
SPALLETTI PERDE UN CENTROCAMPISTA IN ALLENAMENTO A RISCHIO PER INTER-JUVENTUS - facebook.com facebook