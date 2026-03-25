Italia indicazioni chiave dall’allenamento | Tonali e Bastoni tornano in gruppo e danno fiducia a Gattuso

A Bergamo, l’Italia si prepara per la partita contro l’Irlanda del Nord, con l’allenamento che ha visto tornare in gruppo Tonali e Bastoni. I due giocatori hanno partecipato alla sessione con i compagni, rafforzando le possibilità di essere convocati per la sfida. Gattuso guida la squadra nella fase di preparazione in vista dell’incontro decisivo.

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