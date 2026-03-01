Intrappolato nel fango per giorni senza cibo né acqua salvato 36enne in Florida | era scomparso a San Valentino
Un uomo di 36 anni, residente a Jacksonville in Florida, è stato ritrovato dopo essere rimasto intrappolato nel fango per diversi giorni senza cibo né acqua. Era scomparso il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, e le ricerche sono durate fino al suo salvataggio. Le autorità hanno confermato il suo ritrovamento e il suo stato di salute.
Andrew Giddens, 36enne di Jacksonville, in Florida (Usa), era scomparso a San Valentino, lo scorso 14 febbraio. Dopo quasi 10 giorni è stato trovato vivo e salvato dopo essere rimasto intrappolato nel fango senza cibo né acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
