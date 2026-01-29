La storia del naufrago trovato vivo in Africa dopo 14 giorni alla deriva nel Mediterraneo senza cellulare

Un anziano di 69 anni è stato ritrovato vivo dopo 14 giorni in mare, al largo dell’Algeria. Si trovava su un piccolo veliero di 9 metri e, nonostante tutto, è stato individuato e soccorso. I familiari e i soccorritori avevano ormai perso le speranze, ma lui ce l’ha fatta. Ora si trova in salvo, dopo due settimane di paura e solitudine in mezzo al mare.

L'uomo, un anziano di 69 anni, è stato individuato e soccorso in acque algerine dopo 14 giorni alla deriva su un piccolo veliero di 9 metri: i suoi lo davano ormai per morto.

