In California, il clima si è già svelato in piena primavera, mentre Alexander Zverev si presenta con un nuovo look che sembra voler portare i tunnel fits anche nel mondo del tennis. Anche se l'inverno non è ancora finito altrove, il tennista si mostra pronto a cambiare stile, lasciando intuire che potrebbe adottare questa tendenza anche sul campo.

Anche se da queste parti bisognerà aspettare ancora qualche settimana per dire addio al clima invernale, in California sembra essere già primavera piena. Se non ci credete, Alexander Zverev è pronto a farvi cambiare idea. Il tennista tedesco è arrivato all’Indian Wells Masters per il suo match contro il nostro Matteo Berrettini con un look firmato Brunello Cucinelli che sembra urlare “bella stagione” da ogni centimetro di tessuto. Zverev ha abbinato un cardigan in cotone a costa inglese a una T-shirt serafino in cotone, un pantalone bianco in cotone e lino e una cintura che faceva capolino tra gli ultimi due bottoni del cardigan, lasciati volutamente sbottonati per mettere in risalto l’accessorio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con questo look Alexander Zverev sembra pronto a portare i tunnel fits anche nel tennis

