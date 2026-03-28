Recentemente si è parlato di Alessio Salata, noto per essere il compagno di Mercedesz Henger e padre della loro prima figlia, Aurora. La nascita della bambina ha attirato l’attenzione sui genitori, che finora si erano mantenuti lontani dai riflettori. La coppia ha confermato la notizia attraverso alcuni annunci pubblici, senza fornire ulteriori dettagli sulla nascita o sulla vita familiare.

La nascita della piccola Aurora ha acceso i riflettori su una figura fino a poco tempo fa lontana dal mondo dello spettacolo: Alessio Salata, il giovane compagno di Mercedesz Henger, diventato papà per la prima volta. La coppia, che ha condiviso sui social l’attesa e l’emozione dell’arrivo della bambina, ha attirato l’attenzione del pubblico, curioso di conoscere meglio l’uomo che ha conquistato il cuore della figlia di Eva Henger. Il suo profilo, discreto e lontano dai riflettori, racconta una storia diversa da quella a cui siamo abituati nel mondo del gossip. Chi è davvero Alessio? Qual è il suo percorso professionale? E come vive oggi la sua nuova vita accanto a Mercedesz e alla loro bambina? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessio Salata: chi è il compagno di Mercedesz Henger e papà della piccola Aurora

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