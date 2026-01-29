Chivu a Sky | Playoff? Abbiamo ciò che meritiamo voglio sottolineare la prova di Sommer e Luis Henrique Possibile sfida con Mourinho? La partita più importante è un’altra

Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, Cristian Chivu ha parlato a Sky. Il tecnico nerazzurro ha detto che i playoff sono meritatamente conquistati e ha elogiato le prestazioni di Sommer e Luis Henrique. Ha anche commentato la possibilità di affrontare Mourinho in futuro, ma ha aggiunto che la partita più importante è un’altra.

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Intervenuto nel corso del postpartita di Borussia Dortmund Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo ottenuto per 0 a 2 nell'ultimo turno della League Phase di Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. BILANCIO DELLA LEAGUE PHASE – « Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro a quello che non abbiamo fatto. Non era semplice neanche stasera, con questo stadio e questa energia.

