Il 31 marzo si formerà un'alleanza tra i gruppi della destra radicale, con l’obiettivo di rafforzare la loro presenza politica. Nel frattempo, il movimento indipendenza, fondato da un ex sindaco, ha annunciato il passaggio in un nuovo partito chiamato Futuro Nazionale. La formazione di questa alleanza e il cambio di affiliazione sono confermati da fonti ufficiali.

Indipendenza, il movimento fondato da Gianni Alemanno è pronto a confluire in Futuro Nazionale. Intanto a Firenze, l'apertura della sede del partito di Vannacci diviene oggetto di protesta da parte dei residenti Appuntamento a Roma il 31 marzo.Indipendenza,il movimento fondato daGianni Alemanno, sarebbe pronto a confluire inFuturo Nazionale, il neo partito guidato dal generaleRobertoVannacci. A giugno è previsto il congresso fondativo di FN, con l’obiettivo di arrivare organizzati a settembre per la campagna elettorale. Intorno al cosiddetto “fattore generale” si registra un forte fermento nelladestra radicale. L’ex sindaco di Roma è ancora detenuto, ma tra circa tre mesi dovrebbe terminare di scontare la sua pena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alemanno verso Vannacci, il 31 marzo nasce l’asse della destra radicale

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