Nella scena politica della destra radicale italiana si segnala un nuovo sviluppo con lo spostamento di un esponente chiave, che si unisce a un altro rappresentante di spicco. Questa alleanza tra figure di rilievo rafforza un fronte che consente di osservare una possibile ridefinizione degli assetti all’interno di questa galassia politica. La mossa è stata confermata attraverso dichiarazioni ufficiali e si inserisce in un contesto di cambiamenti più ampi.

Si muove qualcosa nella galassia della destra radicale italiana, e non è un movimento marginale. A Roma, il prossimo 31 marzo, è atteso un passaggio politico che potrebbe ridefinire equilibri e ambizioni: il movimento Indipendenza, fondato da Gianni Alemanno, confluirà in Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci. Un’operazione che punta a strutturare un’area oggi frammentata, provando a trasformare consenso diffuso ma disperso in un progetto politico più riconoscibile. La notizia arriva da un articolo firmato da Matteo Pucciarelli e segna un’accelerazione nelle manovre a destra, dove il cosiddetto “fattore generale” continua ad attirare attenzione e adesioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alemanno si sposta con Vannacci: nasce un nuovo asse nella destra radicale

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