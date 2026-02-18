Medolla sciopero Vantive | a rischio cessione e posti di lavoro l’assessore Paglia con i lavoratori

Vantive di Medolla rischia di chiudere, e i lavoratori protestano per fermare la cessione dell’azienda. L’assessore Paglia si è unito alle richieste dei dipendenti, che temono di perdere il posto di lavoro se la società viene venduta. Oggi, le strade del paese sono state invase dai manifestanti, che chiedono soluzioni concrete per tutelare il loro futuro.

Medolla in Sciopero: A Rischio il Futuro di Vantive e dei Suoi Lavoratori. Medolla (Modena) è oggi teatro di uno sciopero dei lavoratori di Vantive, innescato dalla possibile cessione di attività dello stabilimento. La protesta, sostenuta dall'assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sollecitare soluzioni che tutelino l'occupazione e il futuro del sito produttivo, parte del gruppo Gambro-Vantive, nel settore dell'emodialisi. Tensione nello Stabilimento: Le Preoccupazioni dei Dipendenti. La tensione è palpabile tra i dipendenti di Vantive a Medolla, dove oggi si incrociano le braccia in segno di protesta.