Charlotte Casiraghi | nel libro La fêlure l' omaggio a nonna Grace Kelly Il significato del titolo e di che cosa parla Il video di Amicait

Charlotte Casiraghi presenta il suo nuovo libro, La fêlure, in uscita a fine gennaio. L’opera rende omaggio a sua nonna, Grace Kelly, e il titolo suggerisce una riflessione sulle fragilità umane e i legami familiari. Nel libro, Charlotte esplora temi legati alla memoria e alla storia familiare, offrendo al lettore un’introspezione sobria e autentica. Per maggiori dettagli, consultate il video di Amica.it.

Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, ha terminato di scrivere il suo nuovo libro, La fêlure, che arriverà in libreria a fine gennaio, e sulla copertina sembra esserci un omaggio a nonna Grace Kelly. La principessa, 39 anni, è una grande appassionata di filosofia, materia che ha studiato anche negli anni universitari alla Sorbona di Parigi, e da anni è il volto dei Rendez-vous littéraires rue Cambon, rassegna letteraria sponsorizzata da Chanel, di cui è ambasciatrice dal 2021. Nel suo primo libro affronta il tema della fragilità partendo dalla crepa come punto di fuga, un elemento che ci minaccia e, allo stesso tempo, offre la più grande opportunità: cogliere un po’ di ciò che scorre dentro di noi mentre viviamo. 🔗 Leggi su Amica.it

Charlotte Casiraghi: nel libro La fêlure l'omaggio a nonna Grace Kelly. Il significato del titolo e di che cosa parla.

