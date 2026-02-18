Consiglio strade pericolose a Castel del Piano e in via Trancanelli | nuovo asfalto il cronoprogramma

Il Consiglio comunale di Perugia ha affrontato il problema delle strade pericolose a Castel del Piano e in via Trancanelli, causato dall’usura dell’asfalto. La presenza di buche profonde e segnaletica poco visibile mette a rischio pedoni e automobilisti. Il Comune ha annunciato un intervento di asfaltatura, con un cronoprogramma preciso. I lavori sono stati programmati per migliorare la sicurezza e ridurre i pericoli. La prossima fase prevede l’avvio delle opere entro pochi giorni.

Doppia interrogazione dei consiglieri Volpi e Peltristo sullo stato di conservazione di via dell'Armonia e via Trancanelli. La risposta dell'assessore Zuccherini Due strade poco sicure, con molte buche e asfalto deteriorato, sono state oggetto di un dibattito in aula nel corso del consiglio comunale di Perugia. Le due arterie - inserite in altrettante interrogazioni dei consiglieri Peltristo (Fi) e Nicola Volpi (Fd'I) - sono quelle di via Trancanelli e di via Armonia a Castel del Piano. La prima è così descritta dai rappresentanti dell'opposizione: "un degrado del tappetino bituminoso".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

