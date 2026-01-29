Rain garden nuovi alberi e meno cemento | il piano verde del Municipio VII contro i cambiamenti climatici

Il Municipio VII annuncia un piano verde per combattere i cambiamenti climatici. Prevede l’installazione di rain garden, l’adozione di nuovi alberi e la riduzione del cemento. L’obiettivo è contrastare le ondate di calore, le alluvioni e altri effetti causati dal riscaldamento globale. La strategia mira a coinvolgere tutta la comunità in un’azione concreta.

Per contrastare le isole di calore, le alluvioni e gli altri effetti del cambiamento climatico, serve una strategia condivisa. Il Campidoglio ne ha approvata una ma occorre calarla nei singoli territori. Per questo è necessario che ciascun municipio adotti misure specifiche che, come tessere di.

