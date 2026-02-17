Erba il cane antidroga fiuta l' hashish nascosta nel tombino vicino a un bar frequentato da giovani

Erba, il cane antidroga della Guardia di finanza ha fiutato un pacchetto di hashish nascosto in un tombino vicino a un bar frequentato da giovani, causando l'intervento immediato delle forze dell’ordine. Durante i controlli nel fine settimana, il cane ha segnalato la presenza della sostanza stupefacente, che era nascosta sotto il selciato e conteneva 30 grammi di hashish.

Erba (Como), 17 febbraio 2026 – Nascosto in un tombino, c'era un pacchetto con 30 grammi di hashish. È stato trovato da un cane antidroga della Guardia di finanza, durante i controlli svolti nel fine settimana. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Como e le unità cinofile del Gruppo Ponte Chiasso si sono concentrati nei dintorni di un bar di Erba frequentato da giovani. Qui uno dei cani ha segnalato al suo conduttore, all’interno di un tombino, la presenza di qualcosa: è stato così trovato un pacchetto con 30 grammi di sostanza, che si è rivelata hashish, messa sotto sequestro a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Erba, il cane antidroga fiuta l'hashish nascosta nel tombino vicino a un bar frequentato da giovani Blitz antidroga a scuola: il cane fiuta hashish nascosto nel bagnoUn blitz antidroga a scuola si conclude con il ritrovamento di hashish nascosto nei servizi igienici. Il panetto di hashish sotto il tombino davanti al bar dei ragazzi: sequestrato grazie al fiuto del cane antidrogaUn panetto di hashish è stato trovato sotto un tombino davanti a un bar frequentato da giovani, grazie al fiuto di un cane antidroga della guardia di finanza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 'Una vita da social': il truck della Polizia di Stato fa tappa ad Erba. Presenti Molteni e Zoffili; Porta droga al convivente nel carcere di Castrogno: scoperta grazie al cane antidroga Naxon; Era ai domiciliari ma continuava a spacciare: arrestato 50enne a Rodero. Erba, il cane antidroga fiuta l'hashish nascosta nel tombino vicino a un bar frequentato da giovaniLa Guardia di finanza ha sequestrato l'involucro dove c’erano trenta grammi di stupefacente. Messo sotto sequestro a carico di ignoti ... ilgiorno.it Cani antidroga in azione a Erba: scoperto hashish in un tombinoTra i numerosi controlli effettuati dalle Fiamme Gialle nell'ultimo fine settimana spicca il ritrovamento di 30 grammi di hashish nascosti nei pressi di un bar frequentato da giovani ... varesenews.it Un cane randagio ha catturato l'attenzione di tutti unendosi spontaneamente a una lezione di allenamento a Viña del Mar, in Cile. Mentre i partecipanti facevano gli addominali, il cagnolino si è buttato sull'erba e ha iniziato a grattarsi la schiena, imitando invol facebook