Blitz antidroga a scuola | il cane fiuta hashish nascosto nel bagno

Un blitz antidroga a scuola si conclude con il ritrovamento di hashish nascosto nei servizi igienici. L’unità cinofila si è concentrata sui bagni dell’istituto, dove il cane ha fiutato qualcosa di sospetto vicino allo sciacquone, posizionato in alto. All’interno del pacchetto di sigarette rinvenuto, ci sono alcune dosi di hashish, nascoste appositamente per eludere i controlli.

È nei servizi igienici dell’istituto che si concentra l’attenzione dell’unità cinofila. Il cane antidroga segnala lo sciacquone, posizionato in alto: all’interno viene rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente alcune dosi di hashish. Il ritrovamento risale alla mattinata del 12 febbraio, durante un servizio dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo, affiancati dal Nucleo cinofili di Torreglia (Padova) e dalla Polizia locale di Gemona del Friuli. Un controllo mirato, pensato per intercettare eventuali episodi di spaccio o consumo di droga tra gli studenti. Per consentire le verifiche, i ragazzi sono stati fatti uscire per alcuni minuti dalle aule mentre i militari ispezionavano i locali.🔗 Leggi su Udinetoday.it

