Il centrocampista ha commentato l’atmosfera prevista per la partita tra Bosnia e Italia, affermando che lo stadio sarà molto caldo e i tifosi supporteranno con grande intensità fino alla fine. Ha inoltre sottolineato che i supporter locali si faranno sentire con un tifo molto acceso durante tutto l’incontro. La gara si preannuncia dunque con un’atmosfera molto vivace all’interno dell’impianto.

Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Protti si racconta: «Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo. Nazionale? Al tempo avevamo dei fuoriclasse che oggi mancano» Lotta Scudetto, Bergomi sicuro: «Il Napoli le può vincere tutte. Inter? Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fondamentali» Torino, si muove la finanza internazionale: il dossier sul club rilancia lo scenario di una possibile accelerazione verso la vendita Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pjanic su Bosnia Italia: «Stadio? Sarà una vera bolgia, i tifosi faranno un tifo infernale fino al fischio finale»

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