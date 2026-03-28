Un giovane calciatore, noto per le sue prestazioni nel Bayer Leverkusen, ha dichiarato che l’Italia si prepari a una partita difficile, mentre ha riferito che la sua Bosnia affronta la gara anche con alcuni crampi. La stessa stella ha contribuito alla semifinale con un assist decisivo, dimostrando grande importanza per la squadra nazionale. La squadra bosniaca si appresta a scendere in campo con determinazione.

Siccome sapeva che tutta Europa lo aveva visto portare la Bosnia alla finale del playoff mondiale contro l’Italia, il Leverkusen ieri mattina ha annunciato la "ricompra" di Kerim Alajbegovic. Il diciottenne esterno della nazionale e del Salisburgo a Cardiff ha servito da corner Edin Dzeko per il pareggio al minuto 86, poi, dopo altre bellezze, freddo come un veterano è andato sul dischetto per il quinto e ultimo rigore per i suoi. Rasoterra preciso, dopo aver sbirciato il portiere che andava dall'altra parte, e tutta la nazione lo ha eletto come nuovo idolo. Il club della Bayer gli ha messo sotto gli occhi un contratto per cinque anni, dopo che l'anno scorso il prodotto delle loro giovanili era stato mandato in Austria, al Salisburgo, per due milioni, ma con diritto di riscatto di sei milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alajbegovic, il bimbo d'oro: "Italia, ti aspetta una gara brutale. La mia Bosnia corre anche coi crampi"

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