Tiromancino | uscito il nuovo album Quando meno me lo aspetto il 10 aprile parte il tour teatrale

I Tiromancino hanno lanciato ieri il loro nuovo album, intitolato “Quando meno me lo aspetto”. L’uscita arriva a pochi giorni dall’annuncio del tour teatrale, che partirà il 10 aprile. La band torna sulla scena con un lavoro fresco e atteso dai fan, pronto a portare le canzoni sui palchi di tutta Italia.

ROMA – I Tiromancino hanno pubblicato ieri il nuovo album “Quando meno me lo aspetto” su etichetta Emi Records ItalyUniversal Music Italia. Si tratta del 14° album in studio dei Tiromancino e arriva trainato dal primo singolo “Gennaio 2016”, una ballata intensa dalla forte impronta cantautorale molto apprezzata da pubblico e critica, tra i brani più passati dalle radio e dall’uscita in digitale, il 30 gennaio, di “Sto da Dio”, omaggio al blues e alla libertà. L’album racchiude undici brani inediti che uniscono profondità testuale e incursioni nei diversi generi musicali: dal blues al rock, dal country all’elettronica, dal reggae alle sonorità tipiche della canzone d’autore degli anni ‘70. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Alex, frontman dei Tiromancino, annuncia il nuovo album, intitolato "Quando meno me lo aspetto".

I Tiromancino tornano sui palchi con il loro nuovo tour,

